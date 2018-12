L’Aquila, rubati i pacchi di Natale Amazon al centro postale

Ultimo aggiornamento: 10:50

L'AQUILA - Se a qualche bambino quest'anno Babbo Natale non arriverà ci sarà un perché: qualcuno dopo essere entrato nel centro distribuzione pacchi di Poste Italiane di Coppito gli ha portato via il tanto sognato regalo. Avrà senza dubbio degli strascichi anche per gli adulti, affezionati clienti della catena mondiale della distribuzione americana Amazon, il furto da parte di ignoti messo in atto nella notte di ieri l'altro presso il centro di distribuzione pacchi, l'edificio centrale che ospita il Centro postale operativo (Cpo) di Coppito. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra volante della Questura (diretti da Giuseppe Maria Della Ragione) i ladri una volta entrati nell'edificio si sono diretti prima presso alcune casseforti che a quanto pare non hanno riservato la sorpresa immaginata e poi sugli stessi pacchi postali. Presi di mira soprattutto gli scatoloni con il logo della multinazionale americana Amazon nota soprattutto per i prezzi contenuti nel settore elettronico. I ladri hanno aperto i pacchi e solo quelli con la refurtiva più pregiata, sono stati portati via. Malviventi a quanto pare anche funamboli visto che alcune telecamere a circuito chiuso poste in alto rispetto gli ingressi sono state girate e poi coperte con schiuma da barba. Al momento resta il mistero su come abbiano potuto arrampicarsi visto che il luogo è privo di appigli o sostegni che possono aver permesso ai ladri di muoversi agevolmente. Poi come se nulla fosse accaduto, i ladri sono usciti da una porta posteriore l'edificio, facendo perdere le tracce. Ad accorgersi della visita ladresca intorno alle 5 del mattino, i dipendenti al momento di avviare la catena di distribuzione dei pacchi. Sul posto oltre agli agenti della volante anche quelli della Scientifica per i rilievi del caso. Al momento non è dato sapere se i malviventi sono entrati da una porta priva del sistema di allarme oppure se anche in questo caso sono riusciti a disattivarlo. Ladri da una parte esperti ma a quanto sembra un po' arronzoni per come hanno agito.Non è la prima volta che i ladri si affacciano al Centro postale operativo di Coppito. L'ultima incursione è avvenuta ad agosto scorso. Ad essere stato preso di mira dai malviventi il bancomat posizionato all'esterno dello stesso immobile. In quell'occasione erano stati portati via circa 90 mila euro. Le indagini sono ancora in mano ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia che era riuscita ad estrapolare dalle immagini di una telecamera interna al bancomat alcuni particolari del volto del ladro.Infine Marco Mastrangelo, 44enne vice questore aggiunto, da quasi sette anni a Cuneo, prima all'anticrimine, poi alla guida della Squadra Mobile della Polizia di Stato, da lunedì 10 dicembre prenderà servizio con lo stesso ruolo all'Aquila. Il nuovo dirigente succede a Tommaso Niglio, già a Roma per seguire un corso da dirigente.