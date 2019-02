Gli rubano i ricordi del padre ucciso. Appello sul web: «Restituiteli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi rivolgo a tutti gli amici della Marina Nord, in particolare quelli che abitano nella zona di via Buozzi, chiedo loro di rivolgersi alla polizia se ieri mattina hanno potuto sentire o vedere qualcosa. Ogni particolare può essere utile alle indagini per scovare i ladri che sono entrati in casa di mia madre, portandole via i ricordi più cari di mio padre». L'appello è di Domenico Pagliari, figlio di Mario, il balneatore di 64 anni freddato con due colpi di pistola il 6 luglio 2008 all'interno del parco di Villa de Riseis, al termine di una banale lite. Ad ucciderlo un ex camorrista casertano, che all'epoca lavorava nel parco come addetto alle pulizie, poi condannato all'ergastolo.Per Pagliari, titolare dello stabilimento Apollo, un'altra pugnalata per la sua famiglia. «Mia madre – racconta in un video postato su facebook – si era da poco ripresa dalla morte di mio padre ed ora è di nuovo precipitata nel baratro. Non fa altro che piangere. Hanno sfondato la porta, hanno sfondato la cassaforte e si sono portati via, a parte i soldi, tutti gli oggetti a noi più cari. Tutti i ricordi di mio padre. A chi ha fatto questo, chiedo di farceli riavere. I soldi ormai se li può tenere, ma i nostri ricordi no».