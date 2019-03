Ruba la Nutella per poterla scambiare con la droga: denunciato

Questa mattina i Carabinieri di Pescara hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 50enne del posto sorpreso dopo aver rubato alcuni prodotti alimentari da due supermercati. L'uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato notato dai militari in via Lago di Capestrano con indosso uno zainetto: perquisendolo i Carabinieri hanno trovato 5 vasetti di Nutella e e due confezioni di caffè. Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che il 50enne, poco prima, aveva rubato la merce da due supermercati della zona con l'intento di utilizzarla poi come merce di scambio per prendere stupefacenti.

