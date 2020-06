Tira una bottiglia contro la casa della ex e grida: «Mi devi aprire». Arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresttai per aver minacciato e terrorrizato la ex e sua madre. I carabinieri di Roseto degli Abruzzi hannodel posto, su ordine del Gip di. L'uomo, la notte del 9 giugno scorso, era andato nell'abitazione della sua ex compagna, urlado e sbraitando nei confronti della donna e dell'anziana madre, suonando ripetutamente il campanello e gridando: «Mi dovete far entrare». Poi ha lanciato una bottiglia che ha mandato in frantumi i vetri di una finestra della vittima e ha scavalcato il recinto del giardino correndo minaccioso verso le due donne, Così la ex ha allertato i carabinieri. Sentite le sireno F.C.M. si è dato alla fuga. In seguito al rapporto inviato dai militari diall'autorità giudiziaria, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.