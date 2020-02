Coronavirus, contagio a Roseto: il sindaco chiude le scuole

Dopo aver appreso la notizia che il primo contagiato di Coronavirus in Abruzzo è a Roseto, il primo cittadini con un’ordinanza ha ordinato la sospensione di tutte le attività scolastiche. L’avviso del sindaco Sabatino Di Girolamo viene divulgato prima sulla sua pagina web: «Buongiorno. Debbo purtroppo comunicare che la Asl mi ha appena informato di un caso di paziente positivo al coronavirus ricoverato in ospedale a Teramo. È componente di una famiglia che è a Roseto da venerdì. Attualmente è ricoverato, nel mentre i familiari sono isolati a casa. Per cautela sto disponendo la chiusura delle attività didattiche, in attesa di confrontarmi con l'autorità sanitaria e la Regione». © RIPRODUZIONE RISERVATA