Basket, Roseto piange Pino Mazzarella

Nella sera di ieri, intorno alle 21, a Roma, si è spento il commendatore Giuseppe Mazzarella. Pino, come era conosciuto, è scomparso all’età di 95 anni. Un grande uomo che tanto ha fatto per Roseto degli Abruzzi. Fra i fondatori del Trofeo Lido delle Rose, nel basket ha vinto con il Banco di Roma, del quale è stato presidente.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo: «A nome delle giunta e dell’intera maggioranza esprimo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia Mazzarella per la perdita dello stimato Pino. Un uomo che ha voluto bene alla nostra città non solo idealmente, ma anche concretamente».

Nelle prossime ore si conosceranno luogo e ora delle esequie, che dovrebbero avere luogo a Roseto degli Abruzzi.