Domenica 9 Giugno 2024, 06:10

Affonda un peschereccio a largo di Roseto: equipaggio, composto da zio e nipote di Silvi Marina, in salvo. L’incidente è avvenuto ieri mattina a circa un miglio dalla costa nei pressi del porto (zona sud). I due marittimi sono riusciti a mettersi in salvo grazie all'uso di un atollo galleggiante. Stando a quanto si apprende, l'imbarcazione, lunga circa 8 metri, era impegnata nella pesca delle seppie quando si è inclinata sul lato sinistro e, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a imbarcare rapidamente acqua fino ad affondare su un fondale di circa 12 metri.

L'allarme è stato lanciato dai due pescatori silvaroli alla sala operativa della capitaneria di porto di Pescara – Guardia costiera tramite il numero unico europeo per le emergenze 112 intorno alle 10,30. I due marittimi, a quel punto, si sono liberati degli scafandri utilizzati per la pesca e hanno raggiunto la costa a nuoto verso mezzogiorno. Ad accoglierli sulla riva c'era il personale dell'ufficio locale marittimo di Roseto, che era stato preventivamente allertato dalla sala operativa della capitaneria di porto di Pescara. Sia lo zio che il nipote sono stati trovati in buone condizioni di salute, tanto da non richiedere l'intervento del 118, sebbene fossero visibilmente provati dall'esperienza che poteva finire molto peggio.

La guardia costiera ha avviato un'inchiesta per determinare le cause del naufragio e ha inviato una motovedetta per monitorare l'area e prevenire eventuali tracce di inquinamento, assicurando così la sicurezza della navigazione.