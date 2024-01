Parroco muore a 74 anni dopo una caduta in chiesa, il dolore dei fedeli

Morto don Pietro Cappelli, parroco della chiesa Maria Santissima Assunta a Roseto, aveva 74 anni. Stando a quanto si apprende da alcuni fedeli che lo conoscevano bene, don Pietro la settimana scorsa è caduto in chiesa, non è chiaro al momento se a causa di un malore per alcuni problemi di salute di cui soffriva da anni, ha battuto la testa a terra che gli avrebbe provocato un’emorragia. Trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo è stato subito operato e ricoverato nel reparto di rianimazione, purtroppo, nel pomeriggio di ieri le sue condizioni sono precipitate ed è morto.

Don Pietro Cappelli era nato a Torricella Sicura.

Era arrivato a Roseto nei primi degli anni ‘80 e da lì con il passare del tempo aveva ricoperto il ruolo di parroco e vicario foraneo. In città lo conoscevano tutti, era molto attivo sia nel sociale che nella vita politica. «Per me don Pietro è stato un punto di riferimento sia per la crescita personale che politica. La sua perdita mi ha particolarmente scosso», dice il sindaco di Roseto, Mario Nugnes. La camera ardente, per una questione di spazio, verrà allestita nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in piazza San Pio Marta a Roseto, dove verranno anche svolti i funerali domani mattina alle 11.