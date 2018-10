Roseto, nella morsa del maltempo. Salvati una bimba e la madre rimasti intrappolati nel sottopasso allagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo ha picchiato duramente la zona di Roseto degli Abruzzi, numerosi gli interventi dei Vigli del fuoco.È stata una giornata drammatica quella di ieri vissuta dai rosetani a causa maltempo. Il forte vento e l’incessante pioggia, non ha dato un attimo di tregua ai Vigili del fuoco del posto. Almeno venti gli interventi. Principalmente hanno provveduto a rimuovere alberi, rami e altri elementi pericolanti, soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade o per sottopassi allagati e sbloccare ascensori fuori uso per la mancanza di energia elettrica. Gli interventi più impegnativi si sono svolti; lungo la strada che dalla SS150 conduce a Montepagano, per recuperare una Fiat 600 con cinque ragazzi a bordo. L'auto è uscita di strada, terminando la corsa lungo una scarpata. Fortunatamente i ragazzi sono usciti illesi dall'incidente e non hanno avuto bisogno di cure sanitarie.Appena terminato di rimettere l'auto in carreggiata, hanno raggiunto Via Taulero, dove un'Alfa Romeo 146 è rimasta bloccata in un sottopasso a causa dell'alto livello dell'acqua, che ha causato lo spegnimento del mezzo. Giunti sul posto, hanno soccorso le tre persone a bordo portandole in un tratto di strada non allagato, per poi recuperare l'auto trainandola con il mezzo operativo in dotazione. Subito dopo sono interventi in un sottopasso allagato in via Rubicone, dove un'altra auto, una Mercedes Classe A, è rimasta bloccata con una donna e la figlioletta a bordo. Anche in questo caso hanno recuperato le persone e trainato l'auto in una zona non allagata.