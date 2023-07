Addio all'imprenditore Bruno Di Giuseppe, aveva 79 anni

Roseto in lutto: è morto Bruno Di Giuseppe, 79 anni, imprenditore edile del settore movimento terra. La sua figura era conosciuta in tutta la provincia di Teramo e Pescara. Da tempo combatteva contro una grave malattia, mantenendola sotto controllo, ma purtroppo la situazione si è aggravata negli ultimi giorni. Profondo cordoglio sui social network, con decine di messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia. Il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, dice: «Conoscevo Bruno molto bene, è stato un imprenditore di grande importanza per la nostra città, sempre proiettato verso il futuro. Ha aiutato il nostro territorio in momenti di necessità ed è stato sempre il primo a fare beneficenza». E conclude: «La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità, il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo». Bruno Di Giuseppe lascia la moglie Adele e i figli Danilo, architetto che lavorava nell’azienda di famiglia, e Gabriele, che oltre a lavorare nell’azienda presta servizio presso il commissariato di polizia di Atri. I funerali oggi alle 11 nella Chiesa di Santa Teresa di Calcutta a Roseto.