Roseto, madre di due figli perde la vita in un incidente

Incidente mortale questa mattina a Roseto degli Abruzzi. Una donna di 47 anni, Alessandra Muzi, ha perso la vita dopo l'impatto con una Volvo Station nei pressi del supermercato Oasi mentre era alla guida del suo scooter.



Per la donna non c'è stato nulla da fare, nonostante il personale sanitario sia in poco tempo giunto sul posto.



Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Teramo, diretta dal comandante provinciale Pietro Primi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida della Volvo, nell'uscire da un incrocio, si sarebbe scontrato contro la donna in scooter.



La 47enne, madre di due figli, si stava recando a lavoro in un negozio di via Latini.



I mezzi sono stati posti sotto sequestro e per l'uomo scatterà come da prassi l'ipotesi di reato di omicidio stradale.



Venerdì 27 Luglio 2018



