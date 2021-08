Roseto, incidente con lo scooter: gravissimo un 19enne

Domenica 15 Agosto 2021, 10:52

Incidente stradale questa mattina verso le 6, nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta sulla Statale Adriatica a Roseto degli Abruzzi (Teramo). P.V., un 19enne del posto, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Pineto, ha perso il controllo dello scooter andando a scontrarsi contro un’auto (Toyota) in sosta. L’impatto è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti un vigilantes di passaggio. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Giulianova. I sanitari una volta stabilizzato l’hanno trasportato al Mazzini di Teramo.

Stando a quando si apprende il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Molto probabilmente nelle prossime ore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma alla testa. Il pm di turno ha aperto un fascicolo e richiesto le analisi per alcol test e Drug test. Gli agenti inoltre hanno requisito alcune immagini delle videocamere di sorveglianza nella zona. Resta da capire se il 19enne stesse tornando dalla una serata o si fosse appena alzato per andare a lavoro. Al momento la prima ipotesi sembra la più plausibile