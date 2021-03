10 Marzo 2021

di Tito Di Persio

È andato in fiamme questa notte verso le 4.30 lo storico stabilimento “Bagni Marini” sul lungomare Celommi a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo: ingenti i danni. Sembrerebbe che l’incendio si sia generato dal cortocircuito di un frigorifero, anche se al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Ad allertare i soccorsi alcuni abitanti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della locale stazione ed hanno impiegato più di due ore per domare le fiamme. Da un primo sopralluogo, fatto dal perito dei pompieri e dai carabinieri della compagnia di Giulianova, non sono state trovate effrazioni all’esterno, inneschi incendiari o tracce fresche sulla sabbia, quindi per esclusione si è pensato ad un cortocircuito elettrico, molto probabilmente dovuto a qualche infiltrazione d’acqua in questi giorni di abbondanti piogge. Comunque, i militari continuare anno ad indagare anche nelle prossime ore.