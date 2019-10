Roseto, frontale tra due auto: tre feriti, uno è grave

Tre persone sono rimaste ferite verso le 20 di questa sera in un incidente frontale sulla strada statale adriatica 16, in prossimità del distributore di carburante Ip, tra Roseto degli Abruzzi e Cologna. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, si sono scontrate frontalmente una Lancia Y e una Citroen C3 che viaggiavano nelle opposte direzioni.



Una volta scattato l’allarme su posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno provveduto a trasferire due feriti all’ospedale di Giulianova e uno più grave al pronto soccorso del Mazzini di Teramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA