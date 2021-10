Roseto, Mario Nugnes è il nuovo sindaco: batte Di Marco con più di mille voti

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17:33

Con 1.341 voti in distacco, Mario Nugnes, 43 anni, è il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi. Succede al dem Sabatino Di Girolamo, arrivato solo quarto nella competizione per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nugnes, insegnante precario di matematica, è a capo di una lista civica, appoggiato dall'anima cattolica della città, e ha avuto al secondo turno i voti - almeno nelle dichiarazioni ufficiali - del Pd e della sinistra. Nugnes fin dall'inizio dello spoglio del ballottaggio è stato sempre in testa, un distacco che ha vanificato ogni speranza di William De Marco, 63 anni, candidato del centrodestra. Nella sede elettorale di Nugnes, appoggiato dall'ex deputato Giulio Sottanelli (Azione) e dall'ex sindaco Enio Pavone, è stata subito grande festa.