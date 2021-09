I figli si drogano, sotto accusa i genitori: «Non hanno vigilato»

Mercoledì 29 Settembre 2021, 08:53

Aveva già monopolizzato il mercato dello spaccio di hashish e marijuana tra i giovanissimi lungo la costa di Teramo quando era ancora minorenne. Ieri, un rosetano che ha appena compiuto 18 anni è stato arrestato e portato in comunità su esecuzione di un’ordinanza disposta dal gip del tribunale dei minori dell’Aquila. Una vicenda che mette a nudo una drammatica situazione sociale, quella del consumo delle droghe tra i giovani.

Secondo la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2021, con dati del 2020, i minorenni segnalati a livello nazionale rappresentano il 9,4% del totale, tra questi il 92% sono maschi e l’8,9% ha meno di 15 anni. A quanto pare il 18enne rosetano per tutta la stagione estiva appena trascorsa, quando era ancora un minore, aveva spacciato parecchi quantitativi di droga tra i coetanei non solo del luogo, ma provenienti anche dai comuni limitrofi e, addirittura, ai turisti che lo avevano individuato. Si parla di centinaia di dosi spacciate dal giovane per un volume di affari di diverse migliaia di euro nell’arco di quattro mesi. La sua attività illecita l’avrebbe svolta spostandosi sui vari arenili del centro città a Roseto, previ accordi con i clienti che avvenivano sia di persona, sia telefonicamente. Sono stati i carabinieri del posto a pedinarlo e a raccogliere gli elementi di prova sufficienti per la misura che ieri gli è stata notificata.

Le condotte del giovane hanno dimostrato la piena consapevolezza di quello che stava facendo e non comuni doti organizzative in quanto ha di fatto messo in piedi un’attività criminale ben strutturata come gli stessi militari hanno evidenziato. Non solo. Nel corso dell’operazione sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori, anche dieci persone, di cui quattro minorenni. E così ora anche i genitori di questi ultimi sono stati segnalati alla sezione civile della Procura per i minorenni dell’Aquila poiché, dalle indagini degli stessi carabinieri, è emerso che non hanno svolto adeguata sorveglianza nei confronti dei loro figli coinvolti nella vicenda. Un altro aspetto che vede coinvolti oltre ai figli anche i genitori, questo quando ci sono minori in situazioni di pregiudizio perché chi avrebbe dovuto occuparsi di loro non lo ha fatto nel migliore dei modi.