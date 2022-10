Guida spericolato sotto l'effetto di cocaina: denunciato e via la patente

Minaccia un poliziotto e viene trovato in possesso di armi e droga: denunciato ventenne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Nella tarda serata di domenica scorsa un poliziotto fuori servizio ha fermato un ragazzo che alla guida della sua auto era stato visto fare, più volte manovre pericolose. Durante il controllo il giovane si è rifiutato di dare le proprie generalità e ha minacciato di morte l’agente per poi darsi alla fuga. Il poliziotto ha subito avvisato la sala operativa del 113 e una volante del Commissariato di Atri è riuscita a intercettare e bloccare l’auto su cui viaggiava il 20enne rosetano.

Con l'auto si schianta contro il guardrail: muore a 57 anni. Ipotesi malore alla guida

Schianto tra auto e furgone: tre feriti. Grave un operaio

Nel corso delle operazioni di controllo, il ragazzo, già noto agli agenti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di cocaina di circa 0,6 grammi, sequestrati dai poliziotti. Con l’aiuto di un equipaggio della Polizia stradale di Giulianova, il giovane è stato sottoposto al test salivare risultando positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità e porto abusivo di armi, nonché segnalato al prefetto di Teramo quale assuntore di stupefacenti. Ritirata la patente di guida.