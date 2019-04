Roseto, ai domiciliari con la cocaina nella bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della polizia stradale di Giulianova hanno scoperto droga in casa di un ​41enne di Roseto degli Abruzzi (D.I. le sue iniziali, generalità non fornite), in seguito ad un controllo a carico dell'uomo che si trovava già agli arresti domiciliari per altre vicende.La perquisizione ha permesso di scoprire all’interno dell’armadio della camera da letto, tre “tocchi” di hashish per un peso complessivo di 75 grammi, oltre che un bilancino digitale intriso della stessa sostanza e di cocaina.I controlli hanno poi riguardato una pertinenza esterna dello stesso alloggio: sotto il sellino della bicicletta, all’interno di un borsello, sono stati rinvenuti 26 involucri termosigillati di cocaina, per un totale di 25 grammi.L’uomo è stato così arrestato dagli agenti diretti dal comandante provinciale Pietro Primi e coordinati dall'ispettore Antonello Giusti. Il 41enne si trova ancora ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.