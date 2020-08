Ulivo di 800 anni nella riserva del Borsacchio, escursione con mascherina

Un ulivo di 800 anni nella Riserva del Borsacchio. Escursione domani - domenica 16 agosto - alla scoperat doi questo albero che accompagna silenzioso la storia del territorio. Le Guide del Borsacchio, in rete con Wwf, Iaap, Fiab, Legambiente, Italia Nostra, Naturamo, Csc, continuano la loro opera a sostegno della Riserva del Borsacchio, stavolta con «L'Ulivo, il Colle e la Storia», escursione alla scoperta dei luoghi simbolo della Riserva dove esiste un ulivo di 800 anni, del diametro di 5 metri, inserito nell'elenco degli alberi monumentali. Sul Colle Magnone, da dove si osservano il mare e il Gran Sasso, l'archeologo Matteo Pileri illustrerà la storia dei luoghi che oggi sono riserva, che parte da insediamenti antichissimi con forti e necropoli romane.



L'evento ha il patrocinio dalla Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi ( Teramo). Domenica 16 agosto alle 17.30 raduno al distributore IP sulla ss16 fra Cologna Spiaggia e Roseto degli Abruzzi. Per raggiungere il Colle Magnone facile camminata di 1.2 km in leggera salita. Ai partecipanti, che saranno registrati alla partenza con misurazione della temperatura, è richiesto di portare scarpe adatte, acqua e mascherina. All'occorrenza saranno forniti mascherine e guanti.

