Il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, positivi al Covid-19. E' lui stesso a comunicarlo con un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Sono positivo al Covid - dice Nugnes - ho lievissimi sintomi, la terza dose di vaccino funziona. Sono in isolamento a casa con la mia famiglia, ma sono comunque a disposizione del Comune e dei cittadini, via telefono e per incontri digitali».