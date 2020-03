Coronavirus, rosario gigante con 70 palloncini in volo ad Avezzano

Singolare iniziativa per esorcizzare lo spettro del Coronavirus ad Avezzano. Da ogni parte della città si vede un rosario gigante composto da 70 palloncini colorati. 60 palloni azzurri compongono i grani principali, altri 10 compongono la croce e i grani del Padre nostro, per un'altezza di 21 metri. L'enorme simbolo religioso è posto nella parte più alta raggiungibile della chiesa delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, ispirandosi ad un progetto analogo notato nei giorni scorsi online.



Così spiega Suor Carla Venditti: «Le persone della città, le persone attorno a noi ci avevano fatto capire in questi giorni di isolamento che avevano bisogno di un gesto di speranza. Così con le consorelle abbiamo realizzato un enorme rosario, che è la nostra preghiera a Maria per chiederle il suo aiuto in questo momento di dificoltà».