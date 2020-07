Ultimo aggiornamento: 11:23

Un giovane di 35 anni,, è morto a Rocca di Botte (L'Aquila), stroncato da un malore sotto gli occhi della madre, della sorella e della fidanzata. Il 35enne originario diè stato rinvenuto riverso a terra nel bagno di casa dalle donne, le quali hanno subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Carsoli che nulla ha potuto se non constatare ladel giovane.Stando alle prime ricostruzioni ilsarebbe avvenuto per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Il giovane si trovava nel centro dellagià da alcuni giorni e non aveva accusato alcun malore anzi si sentiva particolarmente bene e quindi la sua morte resta inspiegabile. Il magistrato, dopo la ricognizione cadaverica del medico della Asl, ha già predisposto la restituzione della salma ai familiari per il. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che dopo gli accertamenti di rito hanno potuto constatare che la morte sarebbe stata determinata da un tragico malore.