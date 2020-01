Romano trovato morto in auto con un sacchetto in testa: è suicidio

Un cinquantenne romano, D.D.S., è stato trovato cadavere ieri mattina all’interno della sua auto tra Cansano e il Bosco di Sant’Antonio con una busta di plastica sulla testa. L’uomo secondo una prima valutazione degli inquirenti, si sarebbe suicidato. Sul cruscotto della sua Lancia Dedra, i carabinieri della compagnia di Sulmona, allertati da alcuni escursionisti, hanno trovato una foto della madre di D.D.S., morta da poco tempo. Nell’abitacolo, poi, i resti di cibo e oggetti che inducono a pensare ad uno stato di disagio. Non è chiaro perché l'uomo abbia scelto l’Abruzzo e quel luogo per darsi la morte: residente nella capitale, la vittima aveva probabilmente visitato in passato il Bosco di Sant’Antonio. La procura della Repubblica di Sulmona ha per il momento predisposto sulla salma solo una ricognizione cadaverica, che si svolgerà oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA