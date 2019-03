Roma, 50enne abruzzese colpito da un pugno a Largo Preneste, sbatte la testa. È in pericolo di vita

Un’aggressione improvvisa. Il dramma in strada a Roma. La corsa contro il tempo per salvare la vita a un Umberto Ranieri, 55enne abruzzese della provincia di Chieti. Il tutto è avvenuto a Largo Preneste, una zona molto frequentata della Capitale. L’uomo è stato colpito da un pugno in pieno volto, forse dopo un litigio. È caduto a terra e ha sbattuto violentemente la nuca. Il 55enne, è stato soccorso in gravissime condizioni e trasportato con l’autombulanza al pronto soccorso dell’ospedale Vannini. Poi è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni per un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime. © RIPRODUZIONE RISERVATA