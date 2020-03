LANCIANO «Un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella per la nomina a Commendatore della Repubblica Italiana. Dedico questo prestigiosissimo riconoscimento a tutto il mio popolo , soprattutto ai giovani rom e sinti».

Così Santino Spinelli, musicista rom frentano, ha commentato l’importante conferimento da parte del Presidente della Repubblica. Questo riconoscimento si aggiunge alla Cittadinanza Onoraria del Comune di Laterza (Taranto),

alla carica di Ambasciatore dell’Arte e della Cultura Romanì nel Mondo conferitagli dall’International

Romani Union e ai numerosi riconoscimenti già presenti nel suo folto palma-res.

But baxt ta Sastipé! ha aggiunto Spinelli- che in lingua rombi significa che voi possiate essere Sani e Fortunati. © RIPRODUZIONE RISERVATA