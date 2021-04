In fiamme il tetto di una casa a Pianella, paura nelle abitazioni vicine

Tetto di un'abitazione a fuoco. Nella zona di Pianella, in provincia di Pescara, è in corso da questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio del tetto di un'abitazione in località Cerratina. L'immediata azione dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Ultimate le operazioni di spegnimento, si lavora per la messa in sicurezza della copertura dell'edificio.

Ultimo aggiornamento: 10:33

