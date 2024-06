Martedì 4 Giugno 2024, 08:00

L'incendio si è sviluppato ieri mattina intorno alle sei. Violentissimo soprattutto per il tipo di materiale aggredito dalle fiamme. E nonostante l'intervento in forze dei vigili del fuoco sono ingenti i danni provocati dalle fiamme all'azienda di Alessandro Trabucco a Civitaquana. Ci sono volute molte ore di lavoro per avere ragione dell'incendio che ha letteralmente distrutto un capannone utilizzato come ricovero per il fieno, con cui vengono alimentati gli animali, e per altri attrezzi agricoli. La struttura si trova in campagna, in una zona abbastanza isolata di contrada Colle del Popolo, per cui fortunatamente da un lato è stato facile circoscrivere l'incendio sin dalle fasi iniziali, dall'altro non sono state minacciate altre strutture. Non sono stati coinvolti né persone né animali. Sono invece andati completamente distrutti due mezzi agricoli che si trovavano nell'area, mentre un trattore più grande ha subito meno danni: sono riusciti a portarlo lontano dalle fiamme prima che l'incendio divampasse con forza.

Il capannone ha una superficie di circa quattrocento metri quadrati ed ha una parte in muratura, oltre a una tettoria di lamiera. È invece aperto sui lati. Nell'area erano custodite circa trecento rotoballe di fieno che sono praticamente finite in fumo. Un danno economico complessivamente gravissimo per un'azienda agricola che si occupa della produzione di formaggi di qualità. Più squadre dei vigili del fuoco si sono date i turni durante tutta la giornata con personale proveniente dalla sede centrale di Pescara e dal distaccamento di Alanno. Gli uomini hanno lavorato con l'ausilio di cinque mezzi antincendio. Nella tarda mattinata sembrava che le fiamme fossero state domate e i vigili del fuoco avevano avviato l'operazione di messa in sicurezza e di bonifica dell'area, ma subito dopo alcuni focolai hanno ripreso attività ed è stato necessario riprendere le operazioni di spegnimento.

LE IPOTESI

Nel tardo pomeriggio era ancora visibile a distanza il fumo che si alzava da quello che rimaneva del capannone: lo spegnimento della fiamma che continuava a covare piccoli focolai è stato particolarmente impegnativo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Alfio Rapisarda, che hanno raccolto i primissimi elementi a disposizione. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a verificare l'origine dell'incendio e quindi l'eventuale natura dolosa dell'incendio. Che in base alle prime evidenze non sembra probabile. Restano tuttavia da quantificare i danni che sono sicuramente molto ingenti, anche perché al di là dei beni andati a fuoco ora l'azienda si trova anche con un grande capannone completamente inagibile. Oltre che con un'abbondante scorta di fieno da recuperare. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a fare chiarezza sulla dinamica.