Coronavirus, arrivano anche le mascherine per i bambini

A Roccascalegna, piccolo comune in provincia di Chieti, il sindaco Domenico Giangiordano ha postato sulla sua pagian facebook quello che lui chiama il quinto dei «Piccoli gesti» ai tempi del coronavirus. Piccoli gesti che stanno riependo di calore e affetto il centro abruzzese: «Le mascherine per i nostri bimbi della scuola dell’infanzia. Un grazie di cuore a Giovanna DI Marcello per il pensiero»

E dopo qualche arriva «Piccoli gesti 6». «Un grazie di cuore a Nicola Melchiorre, amico del territorio, che ha donato 300 mascherine chirurgiche al Comune di Roccascalegna. La settimana prossima, provvederemo alla distribuzione» scrive sempre su Fb, il primo cittadino.

Il sindaco-avvocato ha anche rilanciato il castello di Roccascalegna, noto in tutto il mondo per la sua bellezza e ora chiuso per l'emergenza coronavirus, che lo scorso anno ha fatto registrare 35.000 visitatori.

