Roccaraso, arriva la tiktoker da un milione di follower: la cittadina blindata

La TikToker napoletana, Rita De Crescenzo, ha organizzato un viaggio in autobus con tappa a Roccaraso. Il suo arrivo è previsto in mattinata. Molti fan la seguiranno. In un video postato su TikTok, ha mostrato la preparazione di cinquanta sacchetti che riproducono la sua immagine, contenenti cornetti imbottiti di crema e cioccolato, oltre a bottiglie di acqua e succhi di frutta, da offrire a tutti coloro che partecipano alla gita fuori porta.

«Ci divertiremo un sacco sulla neve», ha detto. Ogni fine settimana a Roccaraso, in particolare sulla statale 17, si registrano disagi alla circolazione, proprio a causa dell'arrivo di numerosi pullman provenienti da Napoli, che trasportano persone che vogliono trascorrere una giornata sulla neve, ma senza indossare gli sci.



Il Comune di Roccaraso ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (Coc), al fine di assicurare, la direzione e il coordinamento delle attività di controllo e gestione del traffico veicolare e dei servizi, a tutela della pubblica incolumità, durante la fase di emergenza, causata dal maggior afflusso turistico, durante i fine settimana.

E proprio in uno di questi pullman, con 50 posti a sedere, viaggerà l'influencer da quasi un milione di follower, super richiesta in feste private, portando un numero consistente di fan. La sua presenza nella cittadina degli sport invernali comporterà un affollamento di persone, che vorranno assistere alle sue performance, alquanto stravaganti.



Rita De Crescenzo conosce bene l'Alto Sangro. Ha trascorso le vacanze di Natale a Castel di Sangro, insieme ad alcuni amici. Una delle ultime polemiche che ha suscitato sui social, è quando si è mostrata orgogliosa di indossare lo stesso capo che Matteo Messina Denaro sfoggiava al momento dell'arresto, avvenuto a Palermo lo scorso 16 gennaio.