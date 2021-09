Proposta di matrimonio ai mondiali di hockey: Tania Alvarez dice sì a Luis

Martedì 14 Settembre 2021, 23:23 - Ultimo aggiornamento: 23:25

Proposta di matrimonio in pista, ai Mondiali di Hockey Inline 2021, campionato femminile, che si stanno disputando a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, fino al prossimo 19 settembre. Nel corso di una gara, Luis Valencia, il fidanzato dell’atleta Tania Alvarez della squadra messicana, si è presentato al Palaghiaccio G. Bolino, con un mazzo di rose rosse e in ginocchio le ha chiesto di sposarlo, donandogli un anello. La ragazza in lacrime lo ha abbracciato.

Anche questo è lo sport.

«Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile uno dei giorni migliori della mia vita. Ti amo per sempre», ha scritto Tania Alvarez, sul suo profilo Instagram.