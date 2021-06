Gli interpreti afghani alla Base di Roccaraso: «E' dura lasciare tutto, qui ci sentiamo protetti»

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 13:10

Osservano, curiosi, il piazzale della Base Logistico Addestrativa dell’Esercito di Roccaraso, comandata dal tenente colonnello, Alessandro Pantaleo (nella foto sotto), alle dipendenze del Comando Militare della Capitale in Roma. Qualcuno è appoggiato con le braccia sulla ringhiera dei balconi esterni alle stanze. Un uomo, schivo, dalla barba folta è seduto sulla sedia bianca. Aspettano di essere chiamati nel Drive-in, per lo screening Covid-19. Sono gli interpreti afghani considerati a rischio e loro familiari più stretti, che in questi anni, hanno collaborato con il contingente italiano a Herat. Allontanati dalle minacce dei talebani e meritevoli di protezione, ora sono ospiti della Base militare dell’Alto Sangro, in Abruzzo.

Un giovane accenna un sorriso e saluta con la mano, dall’alto della struttura. E’ cordiale, ma deve rimandere anonimo. Dice: «Aspetta, mi metto la mascherina e mi fai una fotografia» . Poi continua: «E' dura stare sempre in camera, ma noi rispettiamo le regole. Non sappiamo quando andremo via. Qui però stiamo bene. Ci sentiamo protetti. Nel nostro paese, che è molto lontano, non potevamo più sopravvivere, dopo che i militari sono andati tutti via. Eravamo in pericolo, capisci? Perché noi abbiamo collaborato con truppe italiane. Ho lasciato amici e parenti. Questo mi rattrista. Ma in camera abbiamo il collegamento internet. Abbiamo scritto una lettera al comandante della Base, per ringraziarlo di tutto quello che l’Esercito sta facendo per noi. Abbiamo anche chiesto se potevamo avere la pizza, il caffè espresso e altre cose».

Nell’ambito delle attività correlate con l’operazione “Aquila”, la Base Logistico Addestrativa dell’Esercito di Roccaraso, ha organizzato la ricezione del personale civile proveniente dall’Afghanistan, attuando tutti i protocolli disposti dalle Autorità sanitarie, per accogliere al meglio il personale afghano e gestire il periodo di isolamento cautelativo controllato, in aderenza alle norme per la limitazione della diffusione del Covid-19.«Il regime di isolamento cautelativo controllato, come noto - spiega il tenente colonnello Pantaleo- non consente nel periodo previsto di poter lasciare i propri alloggi e quindi hanno dovuto adeguarsi a vivere nel contesto della struttura per l’intera giornata, pur tuttavia comprendendo la natura di questa restrizione sanitaria. Stanno infatti trascorrendo questo periodo in modo sereno, consci che si tratta di qualcosa che viene fatto per tutelare loro e la società. Ci stiamo prendendo cura di loro attraverso l’attuazione di tutti i protocolli sanitari che vengono messi in atto dal personale della Cri, coadiuvati dal personale militare dell’Esercito Italiano».