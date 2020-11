Rocca di Cambio, un successo lo screening sul territorio: un solo positivo su 110 tamponi

L'AQUILA Nell’ambito delle attività di contenimento dell’epidemia da Sars-CoV2, l’amministrazione comunale di Rocca di Cambio ha dato impulso a un’attività di screening volontario della popolazione grazie alla collaborazione sinergica e virtuosa con l’eccellenza cittadina del laboratorio “Dante Labs”.

Lo screening si è svolto nella giornata di domenica 15 novembre nel territorio comunale: l’amministrazione si è fatta carico di raccogliere le prenotazioni, gestirle in maniera ordinata, nel rispetto della privacy e per evitare alla popolazione inutile attese e code nei pressi del punto di prelievo. Tale punto, allestito dal Comune, è stato predisposto in modalità drive-in per consentire, in tutta sicurezza, ai sanitari di Dante Labs ed alla popolazione di effettuare i prelievi per i tamponi molecolari e le successive analisi.

«La procedura è stata molto semplice- precisa il neo rieletto sindaco Gennarino Di Stefano, al suo terzo mandato- i cittadini interessati hanno comunicato la propria adesione al Comune che si è fatto carico di raccogliere le richieste e di scaglionare le prenotazioni secondo una precisa programmazione oraria al fine di evitare assembramenti. Dante Labs ha garantito massima professionalità ma anche sensibilità, permettendo il prelievo ad un prezzo concordato e favorevole per la nostra comunità»”.

Allo screening si sono sottoposti 110 cittadini (di età compresa tra i 3 e i 90 anni) e i risultati hanno evidenziato una sola positività.

«Si è trattato di un’iniziativa a cui tutta l’amministrazione ha tenuto molto e per questo ringrazio i dipendenti comunali e il personale della Croce Rossa Italiana per il lavoro svolto- puntualizza ancora il sindaco Di Stefano- che va nella direzione della cura e della tutela della salute pubblica in un momento di massima emergenza sanitaria per il Paese e, pertanto, non escludiamo di ripeterla in futuro».

