Spaventoso incidente a Piano D’Accio. Auto si ribalta e si schianta contro un'altra vettura. Ferita una 27enne

Questa mattina a Teramo una Citroen C3 è finita contro la recinzione dell'Istituto per l'agricoltura Rozzi, ribaltarsi per poi schiantarsi contro una Hyundai i20. Ferita una ragazza di 27 anni. Stando ad una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell'ordine, a provocare l'incidente sarebbe stata la perdita di controllo dell'utilitaria da parte della conducente. La vettura, sull'ampio tornante verso destra in direzione Giulianova, è uscita per la tangente centrando la recinzione della campagna della scuola superiore proprio nel punto dove comincia il marciapiede, poi si è ribaltata per scontrarsi contro l'altra auto.