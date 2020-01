Teramo, addio al nefrologo Roberto Ripani, un mese fa era morto il fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto all'età di 69 anni Roberto Ripani, nefrologo e internista di Teramo. Combatteva da tempo contro una malattia e appena un mese fa si era rivisto in pubblico per partecipare al funerale del fratello Maurizio, noto imprenditore nel settore del trasporto pubblico privato. Competente e apprezzato professionista, il dottor Ripani si era sempre distinto per iniziative nel sociale, in particolar modo con l'Aido, l'associazione donatori di organi, ma anche con l’Associazione interventi solidali nel Teramano e nel Lions Club di cui è stato presidente tra il 1999 e il 2000. Era anche animatore di conviviali dell'Accademia italiana della cucina, di cui era stato vice delegato. I funerali del medico, che lascia la moglie Emilia Gaviglia, i figli Jacopo e Lorenzo, si terranno martedì 7 gennaio alle 10 nella chiesa di San Berardo, a Teramo. La salma è esposta dalle 8 alle 20 nella camera ardente allestita nella casa funeraria “Carlo Petrucci”, nella zona artigianale di Villa Pavone.