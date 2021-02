Focolaio Covid a Pescara. La scorsa settimana in un condominio di Pescara otto persone si sono contagiate nel corso di una riunione: «È vergognoso e privo di senso logico, pare si sia svolta tra l’altro in un locale stretto e angusto, senza l’opportuno distanziamento, anche l’amministratore pare abbia contratto il virus», commenta Marco Pierotti, presidente regionale dell’associazione amministratori condominiali e immobiliari.

Malgrado la possibilità di genere riunioni in videoconferenza, spiega, «molti si ostinano a richiederle in presenza ai fini di una rapida approvazione degli interventi edilizi che rientrano nel superbonus 110%. C’è questa corsa alla detrazione fiscale – conferma Pierotti - tuttavia non c’è nulla che non si possa discutere o deliberare online, l’unico problema semmai può essere il coinvolgimento di anziani e quanti hanno poca dimestichezza con la tecnologia, ma basta attrezzarsi. Nelle discussioni in presenza le persone si animano e anche con le dovute precauzioni le distanze finiscono per annullarsi».

