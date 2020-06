Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma davvero è così importante? Non pensavo davvero». E' caduto dalle nuvole l'di Sant'Omero (Teramo) a cui i carabinieri e i gendarmi francesi hanno trovato la porta rubata alcon sopra, dipinta, un'opera del celebre street artist. Una ragazzina in lacrime, simbolo della strage nella. Glie l'avevano consegnata i componenti di una banda italo-francese che, prima di arrivare inavevano nascosto la porta in varie località. Poi la decisione di darla in custodia all'imprenditore di, che l'ha collocata nel soffitto di una sua abitazione affittata a una cinese.Così isono riusciti a sequestrare il dipinto attribuito a Banksy, apparso a fine giugno 2018 sulla porta sul retro del Bataclan in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015. A dare notizia del furto, il 26gennaio 2019, era stato lo stesso Bataclan esprimendo su twitter «una profonda indignazione»: «L'opera di Banksy, simbolo di raccoglimento e che apparteneva a tutti: residenti, parigini, cittadini del mondo èstata rubata».Da allora ii hanno indagato in silenzio, ma con ottimi risultati tanto che negli ultimi giorni è arrivata una telefonata ai carabinieri di Teramo e deldi Ancona, coordinati dal Procuratore distrettuale dell'Aquila. «Tenetevi pronti». Nel frattempo è giunta in Abruzzo una squadra di investigatori francesci. Due gli obiettivi: a. Il primo blitz è andato a vuoto. A Tortoreto non è stato trovato nulla. Bersaglio centrato invece durante la seconda perquisizione. Carabinieri e Gendarmi hanno svegliato durante la notte l'albergatore e lo hanno costretto ad accompagnarli in una sua abitazione. Nella soffitta è spuntata la porta d'acciaio con l'opera di Bansky perfettamente conservata. L'uomo, considerato solo il depositario della porta, è stato denunciato per ricettazione. Sembra che siano stati individuati anche i destinatari finali dell'opera.