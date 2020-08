Napoli, ritiro a Castel di Sangro: stanziati 150mila euro per il villaggio

La Giunta regionale d' Abruzzo ha stanziato 150mila euro per la realizzazione, il coordinamento e la gestione, attraverso “Abruzzo innovazione turismo", del villaggio e dell'accoglienza in vista del ritiro della Società Napoli Calcio a Castel di Sangro (L'Aquila). Si provvederà così alla logistica, all'accoglienza della squadra e dell'entourage, alla tensostruttura, al piano parcheggio e al piano della sicurezza in occasione del prossimo ritiro. Tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio è stato stipulato un contatto di sei anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA