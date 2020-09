L’Aquila, il ristorante “Connubio" con Visioni sospese apre le porte ai giovani artisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Utilizzare spazi inusuali e alternativi perche possano dare un’opportunità in più ad artisti emergenti. Questo è, un progetto che fa leva sull’unione tra alcuni artisti con i titolari del ristorante, amanti di arti grafiche da sempre. La direzione artistica è di. La direzione & management è diL’iniziativadurerà fino al) è a titolo gratuito per gli artisti, che non solo hanno la possibilità di far conoscere le loro opere ad un pubblico ampio, ma anche in uno spazio ed in un ambiente (il ristorante “Connubio”, che sarà adattato a spazio espositivo), di assoluto rispetto e con degli spazi dedicati e con un percorso tematico tra le sale e cantina del ristorante. In questa sede, sarà possibile ammirare opere d’arte di diverso genere che spaziano dalla fotografia, alla pittura ed alla scultura. I partecipati sono:Visioni Sospese sarà presente per un periodo di 90 giorni in modo da accontentare la “sete” e la “fame” d’arte all’interno di un tempio dell’arte e del gusto che soddisfi tutti i sensi percepiti. Un progetto in divenire che è partito conma che è aperto a nuove collaborazioni e partecipazioni con nuovi artisti.La proposta è quella di di riservare l’allestimento di spazi espositivi all’interno delle strutture che vorranno dare la loro disponibilità. In questo modo sarà possibile metteree non viceversa, aggiungendo alle abitudini giornaliere della vita aquilana, anche la possibilità di vivere un museo o una mostra dove usualmente ci si gode altri momenti del quotidiano.nelle sue essenze più elevate:Questa iniziativa può dare supporto a tutti gli artisti ampliando le modalità sia per esporre le proprie opere, ma soprattutto per portare al pubblico una più diffusa conoscenza ed apprezzamento delle varie forme d’arte e dei suoi rappresentanti locali. L’augurio è che Visioni Sospesenella faretra delle idee che potrebbero portare la nostra splendida città a poter diventare un punto di riferimento per ulteriori ed ancora più ambiziosi