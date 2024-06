Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

«Lasciamo lavorare tutte le forze di polizia, c’è la massima attenzione sul problema delle risse e aggressioni al Castello: non c’è nessuna sottovalutazione. C’è già un lavoro in corso». Così il Prefetto, Giancarlo di Vincenzo, si è espresso ieri mattina a margine di un incontro con gli organi di stampa per un'altra iniziativa, annunciando nel pomeriggio un vertice in Prefettura sull’ordine e la sicurezza pubblica, in relazione agli ultimi gravi episodi di risse tra richiedenti asilo, durante le quali sono stati utilizzati coltelli. Uno di questi episodi ha portato al ferimento di due giovani tunisini tre giorni fa al parco del Castello. Intanto il sindaco, Pierluigi Biondi, ieri ha detto che «questi episodi, per la loro ricorrenza, ormai, dimostrano in maniera inequivocabile quali siano i frutti avvelenati della teoria immigrazionista di cui il centrosinistra si è fatto paladino nell’ultimo decennio. Le statistiche parlano chiaro. Per fortuna che, da due anni, c’è un governo che ha invertito la rotta. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte con il progetto di videosorveglianza che porterà a installare circa 1.000 nuove telecamere su tutto il territorio comunale, le iniziative di sensibilizzazione dei giovani alla legalità, vedi il Premio Borsellino, o ai rischi sull’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti con “Guida la tua vita”. L’Aquila è una città accogliente, basta ricordare le iniziative sulle marginalità, le nuove povertà e gli “invisibili” ma per chi pensa di imperversare impunemente mettendo a rischio la serenità dei cittadini non ci sarà nessuna tolleranza».

NUOVO CASO

Proprio ieri pomeriggio, per ironia della sorte, mentre i rappresentanti di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza discutevano in Prefettura, al terminal bus di Collemaggio gli agenti della polizia municipale (che da qualche tempo hanno istituito un presidio permanente) sono intervenuti a seguito di una rapina, l’ennesima, ai danni di un giovane (al momento non si sa se straniero o aquilano) al quale è stata sottratta una catenina d'oro. La speranza è che i testimoni e la visione delle telecamere possano aiutare gli investigatori.

L'importanza della presenza di dispositivi elettronici (telecamere) è evidente anche nel caso della rissa avvenuta una settimana fa al parco del Castello, durante la quale gli agenti della Squadra Volante della Questura, dopo il fuggi fuggi generale dei contendenti, hanno rinvenuto a terra due frammenti di una lama di coltello della lunghezza di 7 centimetri ciascuno. I presunti autori della rissa sono tre egiziani, un marocchino e un tunisino, tutti poco più che ventenni (assistiti dall’avvocato Sonia Giallonardo del Foro dell’Aquila), uno dei quali ospite in una comunità di Pizzoli. La rissa, in pieno giorno e tra la gente, sarebbe stata innescata da questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, un regolamento di conti che ha avuto strascichi tre giorni fa con il ferimento di due tunisini (uno dei quali ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico) che hanno presentato una denuncia. Le indagini sono ancora in corso.