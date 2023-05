Maxi rissa per l'uso di un locale: sette feriti, uno in prognosi riservata

Sangue e arena a Tagliacozzo in via delle Mimose: durante la notte si è scatenata una rissa e si sono scontrati due clan composti da giovani egiziani. Ferito gravemente uno straniero che si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma tutti gli altri hanno riportato ferite guaribili dai 7 ai 15 giorni. Indagano sul fatto i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che hanno acquisito immagini della videosorveglianza e sentito testimoni.

La rissa è scoppiata, all'interno di un'abitazione, intorno alla mezzanotte e sono volate sedie e oggetti da cucina e poi è continuata in mezzo alla strada. Uno straniero di 24 anni è rimasto gravemente ferito per un colpo con un oggetto contundente sferrato sulla testa: il giovane è in prognosi riservata, che ha obbligato i medici del Pronto Soccorso del nosocomio avezzanese al ricovero in ospedale; un altro giovane di 24 anni, sempre di nazionalità egiziana, ha invece subito lesioni meno gravi e ne avrà per 15 giorni. Sulla rissa stanno indagando carabinieri della caserma di Tagliacozzo per ricostruire la dinamica.



I militari mantengono uno stretto riserbo, ma da indiscrezioni sembra che siano stati individuati tutti i partecipanti e i motivi sono da ricollegare all'utilizzo di un immobile per motivi di lavoro. Sembra che il gruppo si sia dato appuntamento in un appartamento per chiarire la vicenda, ma dalle parole si è passati ai fatti.

Il gruppo ha continuato a picchiarsi in via delle Mimose dove sull'asfalto sono stati rinvenuti macchie di sangue e oggetti contundenti. "Notte da Far West a via delle Mimose" scrive un giovane del posto.

Tanti i commenti postati su Fb, da parte dei residenti, che chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. A detta di chi ci vive, la cittadina non è più sicura e servono controlli più frequenti e capillari. La rissa non è avvenuta in centro ma in periferia, in località Giorgina, all'ingresso di Tagliacozzo. Tra una decina di stranieri i toni sembra che si siano alzati a tal punto da arrivare alla rissa con mazze.