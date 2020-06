© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in rissa con un ferito il dopo gligliata tra ragazzi a Fonte Vetica (L'Aquila). E’ successo sabato sera dopo la chiusura del punto vendita di carni con possibilità di utilizzo di fornacelle per la cottura alle pendici del Gran Sasso. Cinque ragazzi tutti intorno ai 30 anni, di cui tre di Siena ed due di Chieti si sono azzuffati complice anche l’alcol. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i futili motivi riconducibili ad apprezzamenti rivolti a due ragazze che si trovavano all’esterno del ristoro a far scoppiare il violento litigio, al culmine anche di alcune schermaglie iniziate poco prima.Ad avvertire i carabinieri della stazione di Castel del Monte sono stati altri turisti che dai loro camper hanno assistito interdetti alla rissa nel quale c’è scappato anche un ferito. Quando i militari dell’Arma sono arrivati in tempi rapidi, i ragazzi erano ancora sul posto. Tutti sono stati fermati. Per un giovane senese che ha avvertito problemi all’udito e con il volto pieno di ecchimosi, è stato necessario l’intervento del personale medico del 118. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, con una prognosi di circa 10 giorni. Per tutti e cinque è scattata la denuncia per rissa aggravata dalle lesioni.