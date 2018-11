Ombrellate tra due coppie di fidanzati, i ragazzi finiscono all'ospedale

Rissa ieri pomeriggio a Pescara, in pieno centro, precisamente all'angolo fra corso Umberto e corso Vittorio Emanuele sotto gli occhi esterreffatti di decine di cittadini. A darsela di santa ragione, due coppie di giovani fidanzati. I due maschi sono poi finiti in ospedale con ferite e traumi vari. Non si sono accontentati infatti di darsi calci e pugni, ma per colpirsi meglio si sono presi ad ombrellate. Ad evitare che si facessero ancora più male una pattuglia della polizia municipale, impegnata nelle attività di controllo. Il tutto avrebbe avuto inizio perchè una delle coppie si sarebbe intromessa mentre l'altra discuteva in maniera a dir poco animata. Notando un ragazzo che stava picchiando in mezzo alla strada la fidanzata, una coppia che passava in quel momento lungo il corso ha deciso di intervenire per dividerli. E' a questo punto che si è scatenato il putiferio. © RIPRODUZIONE RISERVATA