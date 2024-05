Rissa in centro tra teramani e stranieri: si indaga

Rissa tra italiani e magrebini in pieno centro a Teramo. La scazzottata è successa domenica sera verso le 19 in piazza Martiri, sotto gli occhi di numerosi teramani che affollavano la zona o erano seduti nei tavoli esterni dei bar a degustare un aperitivo. Stando a quanto riferiscono alcuni presenti, due ragazzi, molto probabilmente marocchini, con delle bottiglie di birra da 33cl stavano camminando nella piazza e si sono scontrati con altri due giovani italiani con dei bicchieri di vetro in mano. I quattro si sarebbero lanciati degli sguardi di sfida. «Ovviamente noi non sappiamo se già si conoscevano o se avevano qualche conto in sospeso», specificano le persone che raccontano i fatti. Sta di fatto che hanno iniziato a discutere ad alta voce e sono partiti grida e insulti da entrambe le parti. Uno dei due stranieri ha scagliato una bottiglia per colpire l’Italiano, ma è andato a vuoto e lui ha ricambiato tirando un bicchiere contro di lui, e poi botte a mani nude. Nella rissa in brevissimo tempo sono intervenuti anche gli amici dei due italiani e degli stranieri per fare la loro parte. La scena, ovviamente, non è passata inosservata ai numerosi presenti che affollavano la piazza. Alcuni di loro sono intervenuti per separare prima che la situazione degenerasse con gravi conseguenze. Sul posto, allertati da qualcuno, sono arrivate anche due macchine dei carabinieri, ma nel sentire le sirene gli attori della baruffa se la sono date a gambe facendo perdere le loro tracce. Fino alla serata di ieri non risultano feriti che erano andati al pronto soccorso a farsi medicare, ma sempre i presenti, avrebbero visto due persone con dei tagli, un ragazzo e un adulto che si era immischiato per separarli. Ovviamente, le persone che hanno raccontato la vicenda non sanno la gravità delle ferite o se si sono fatti accompagnare al pronto soccorso per farsi medicare raccontando che si sarebbero feriti in altri luoghi e magari a causa di un incidente domestico. In qualsiasi caso, la rissa ha creato scompiglio in piazza Martiri in pieno orario di passeggio.

