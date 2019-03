Rissa con accoltellamento ad Alba Adriatica. Grave un 27enne

Questa mattina, intorno alle 4,30, in via Maternità ad Alba Adriatica (Teramo), durante una rissa, è stato accoltellato T.D., 27enne, di origini albanese. Il ragazzo è in gravi condizioni, stando ad una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto perché avvisate dagli abitanti della zona. Un gruppo di ragazzi, prima si è affrontato con le mani. Ma ad un certo punto, uno di loro (ancora da identificare), ha estratto un coltello, per affondare la lama sul 27enne rivale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova. A causa della gravità delle ferite, il 27enne è stato trasportato all’ospedale di Teramo per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Alba Adriatica. © RIPRODUZIONE RISERVATA