«La risonanza è urgente? Mi dispiace, non c'è posto»

Ha bisogno di una visita specialistica e una risonanza magnetica; il suo medico ha scritto sulla ricetta che devono essere eseguite con priorità "D". Si tratta, per legge, di prestazioni che devono essere garantite entro 30 e 60 giorni. Ma allo sportello del Cup della Asl di Pescara la risposta è che non c'è posto, impossibile assicurare la prestazione entro il termine fissato dalle norme. È l'ennesima storia di una sanità che annaspa sotto i colpi inferti da politiche di tagli che vanno avanti da decenni, quella raccontata da Giulia Petcheva, unica donna in un cantiere di soli uomini, che per cinque giorni a settimana manovra un compattatore da 15 tonnellate. Lei affida a due video postati sul suo profilo Facebook la delusione, la rabbia e il senso di impotenza rispetto a un sistema che di fronte alle richieste di salute delle persone risponde "non c'è posto".

«Eccomi qua - dice Giulia - sono al parcheggio dell'ospedale. Sono andata a prenotare due esami con priorità D perché ho scoperto di avere un problemino. Mi è stato detto che non c'è posto, e che al massimo mi possono mettere in lista di attesa». L'operatrice, molto gentile come racconta Giulia, ha detto che accettare di essere messa in lista avrebbe comportato l'impossibilità di andare a richiedere altrove la stessa prestazione. «Il sabato racconta ancora Giulia - non lavoro, e vado alla Asl per avere spiegazioni e capire perché in intramoenia, se pago, entro una settimana faccio la risonanza, ma con l'esenzione no, te po' murì - aggiunge in dialetto - anche se le intramoenia le continuano a fare con le attrezzature dell'ospedale».

La donna non ha potuto parlare con i responsabili del Cup, perché non in sede.

Giulia ha detto che proverà a prendere un appuntamento per sabato prossimo «perché questo è un problema grave, non solo per me. C'è molta gente che non riesce a fare tutte queste storie che sto facendo io, magari perché non ne capisce niente. Non ci capisco niente neanch'io, ma stanotte ho studiato un po'», conclude.

Al Messaggero la responsabile dell'Unità operativa Cup e comunicazione istituzionale aziendale, Maria Assunta Ceccagnoli, ribadisce che sulle liste d'attesa la Asl persegue la linea della massima trasparenza, tant'è che risultano pubblicate sul sito aziendale. «C'è poi ha spiegato una sorta di pre-lista in base alla quale ogni mattina si verifica se si sono liberati dei posti, che vengono riassegnati secondo la classe di priorità e l'ordine cronologico di prenotazione». La presenza nella pre-lista comporta la rinuncia a richiedere altrove la prestazione perché in passato, spiega la dottoressa Ceccagnoli, sono state richiamate persone che avevano già risolto. «L'intramoenia ha concluso è una possibilità offerta dalla legge ai professionisti disposti a lavorare nel tempo libero». Nel 2019, in pochi ne sono a conoscenza, il Governo ha però varato il Piano nazionale di gestione delle liste di attesa. In base a quel piano, come si legge a tutt'oggi sul sito del ministero della Salute, «se per una prestazione specialistica verrà superato il tempo massimo di attesa previsto per legge, il paziente residente potrà recarsi, secondo una specifica procedura, in una struttura privata convenzionata senza costi aggiuntivi».