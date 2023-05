Rimorchio si ribalta in autostrada: centinaia di polli vivi bloccano il traffico

Grande spavento per gli automobilisti ieri mattina sulla A14, all'altezza del km 399 del tratto con direzione Pescara fra Ortona e Francavilla al Mare, a causa dell'improvviso ribaltamento del rimorchio di un autotreno che, partito da Campobasso, trasportava verso Macerata animali da allevamento vivi. Del carico, la metà (un centinaio di polli) si è riversata in strada (alcuni sono finiti anche sotto il cavalcavia) mandando il traffico in tilt per tutto il tempo che si è reso necessario alle forze dell'ordine e alla Asl di intervenire, dalle 6:30 alle 13, con i veicoli costretti a transitare su un'unica corsia generando lunghe code per tutta la mattinata.

Sul posto sono intervenute la polizia stradale della sottosezione autostradale di Pescara Nord per le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità ed i medici della Asl per verificare la possibilità di recuperare almeno una parte del carico riversatosi in strada oltre alle numerose carcasse da rimuovere.

Il rimorchio ha urtato il guard rail rimanendo in bilico per ore e per molti degli animali trasportati si è trattato di una sorta di mattanza anticipata. Ma per fortuna non ci sono state ripercussioni per gli altri veicoli che dietro al tir stavano percorrendo l'autostrada nel momento dell'incidente, né per l'autista, che non ha portato traumi e al quale al termine dell'odissea è stato consentito di ripartire verso Macerata con il carico residuo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità ma pare si sia trattato di una banale distrazione che ha fatto perdere il controllo del mezzo all'autista. Ad ogni modo, la ditta di autotrasporto coinvolta dovrà risarcire Autostrade che ha subito messo all'opera gli operai per il ripristino della carreggiata.