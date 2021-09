Gran Sasso, alpinisti bloccati in parete a 2700 metri: pomeriggio di paura

Sabato 25 Settembre 2021, 20:25

Operazione di soccorso riuscita questa sera verso le 19,20 sul Corno Grande del Gran Sasso a 2700 metri di altitudine, a poco più di 200 metri della cima (2.914 m). Duo uomini, un italiano ed un tedesco, avevano sbagliato strada nell’arrampica e per riscendere dovevano fare un salto in altitudine. L’italiano è riuscito nell’impresa, mentre il germanico è rimasto bloccato dalla paura. Visto che non si è lasciato convincere dal suo compagno di cordata, l’unica alternativa per non passare la notte appesi in parete e all’addiaccio era quella di allertare i soccorsi. l’allarme è scattato poco prima delle 18. Per alcuni minuti, a causa del forte vento, l’elicottero dall’Aquila non poteva decollare e gli uomini del soccorso alpino e speleologico Abruzzo si stavano organizzando per andare fin lì a piedi. Fortunatamente è improvvisamente calato, lasciando una finestra per il decollo. Una volta sul posto i tecnici del CNSAS, con il verricello li hanno portati sull’elicottero e lasciati nello spiazzale di Prati di Tivo. Entrambi sono in buone condizioni di salute.