Rigopiano, via all'udienza preliminare: parenti in aula con le foto dei morti sulle magliette

Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina nell'aula 1 del palazzo di giustizia di Pescara, davanti al Gup Gianluca Sarandrea, è iniziata terrà la prima udienza preliminare relativa all'inchiesta principale sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (in provincia Pescara) nel quale morirono 29 persone. Rischiano il processo 24 imputati, tra i quali l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e il sindaco di FarindolaIlario Lacchetta, ai quali si aggiunge la società Gran Sasso ResortSpa.I parenti delle vittime sono comparsi in aula con le foto dei defunti sulle magliette. «È solo l'inizio di una lunga lotta, ma oggi siamo qui a chiedere giustizia. Una giustizia che non ciridarà indietro i nostri familiari, ma che potrà servire affinché tragedie come quella di Rigopiano non succedano più. Ci dobbiamo credere». Lo ha detto Annamaria, sorella di Silvana Angelucci morta a 48 anni con il marito Luciano Caporale, di 52, nell'albergo a Farindola, in provincia di Pescara, il 18 gennaio 2017.