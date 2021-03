Rigopiano, tre dispersi durante escursione: cominciate le ricerche

Tre dispersi nella zona di Rigopiano. Sono in corso del ricerche di tre persone, probabilmente tre scialpinisti, partite per un'escursione questa mattina e che non hanno fatto rientro a casa. E' scattato subito l'allarme e le squadre del Soccorso alpino di sono subito messe alla ricerca. Sono state rintracciate le auto, ma dei tre escursionisti finora non c'è traccia. Le ricerche si stanno concentrando sul versante pescarese del Gran Sasso, nella zona di Rigopiano, tristemente nota per la valanga che investì il resort sotto la montagna e provocò 29 vititme.

Ultimo aggiornamento: 21:47

