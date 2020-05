La sede idonea a celebrare in sicurezza la prossima udienza sul disastro dell’Hotel Rigopiano è stata trovata, ma quasi certamente si assisterà ad un nuovo rinvio. L’amministrazione comunale di Pescara, in seguito alle sollecitazioni di legali di parte civile e del Comitato vittime di Rigopiano, ha messo a disposizione del tribunale il palazzetto Papa Giovanni Paolo II. La soluzione è al vaglio del presidente del tribunale Bozza, ma ci sono una serie di ostacoli. Primo tra tutti lo slittamento dei termini dell’emergenza, per il settore della giustizia, dal 30 giugno al 31 luglio prossimo. Il processo Rigopiano, con i termini di prescrizione bloccati, non ha le caratteristiche dell’urgenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA